Свердловского депутата-«диетолога» окончательно лишили диплома

Свердловский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции о лишении диплома о дополнительном образовании депутата регионального законодательного собрания Ильи Гаффнера («Единая Россия»). Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона в понедельник, 27 февраля.

Апелляция ответчика была отклонена и судебный акт вступил в законную силу, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным областной прокуратуры, в сентябре 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал диплом Гаффнера о допобразовании, полученном в негосударственном «Урало-Сибирском институте бизнеса» (квалификация в области общего менеджмента), недействительным. Депутата обязали вернуть документ в учебное заведение для уничтожения.

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Второй диплом был выдан политику на основе документа о получении первого высшего образования в Уральском государственном техническом институте (квалификация «инженер»). Однако, как выяснилось по итогам прокурорской проверки, Гаффнер не значится среди выпускников вуза-правопреемника (Уральского федерального университета) и диплом ему не выдавался.

В связи с этим прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила исковое заявление в суд с просьбой признать недействительным документ о дополнительном образовании, который упоминался в личном деле депутата.

20 февраля региональная прокуратура, возбудила в отношении Гаффнера, признанного ранее банкротом, два административных производства по факту сокрытия имущества и воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего.

Иск о банкротстве в отношении народного избранника был подан в ноябре 2015 года Россельхозбанком в связи с задолженностью в 196 миллионов рублей. Тогда же ему был ограничен выезд за рубеж.

В январе того же года на мероприятии ЕР по мониторингу цен в магазинах парламентарий заявил, что если россиянам не хватает денежных средств, то «надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например». Высказывание свердловского депутата получило широкий общественный резонанс. Сам Гаффнер утверждал, что его слова были неверно поняты.