Депутата-«диетолога» Гаффнера заподозрили в сокрытии доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер («Единая Россия»), посоветовавший россиянам меньше питаться в кризис и признанный ранее банкротом, подозревается в сокрытии доходов. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 20 февраля.

По словам собеседника агентства, в отношении Гаффнера возбуждены два административных производства по факту сокрытия имущества и воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего.

Отмечается, что в июле 2016 года депутат как физическое лицо был признан неплатежеспособным, после чего должен был передать свои банковские карты конкурсному управляющему, однако сделал это только спустя два месяца. Все это время он получал зарплату.

«Гаффнер попросил, чтобы денежные средства выдавались ему на руки, хотя они должны были быть прозрачными, так как в отношении него была запущена процедура банкротства», — пояснили в прокуратуре. В ведомстве считают, что мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы Гаффнера и из которой должны выплачиваться его долги кредиторам, прошло более 400 тысяч рублей.

Вину парламентария надзорный орган планирует доказывать в суде.

В ноябре прошлого года в Совете Федерации был разработан законопроект, запрещающий гражданам, которых суд признал неплатежеспособными, занимать ряд государственных и муниципальных должностей. Один из авторов законодательной инициативы, зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев пояснил, что неплатежеспособные госслужащие могут подорвать авторитет публичной власти.

Иск о банкротстве в отношении Гаффнера был подан в ноябре 2015 года Россельхозбанком в связи с задолженностью в 196 миллионов рублей. Тогда же ему был ограничен выезд за рубеж.

В январе того же года на мероприятии ЕР по мониторингу цен в магазинах законотворец произнес фразу, вызвавшую общественный резонанс: «Мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться». Позже он утверждал, что его слова были неверно поняты.