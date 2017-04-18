Советовавшего меньше есть депутата оштрафовали за скрытые доходы

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал за сокрытие доходов депутата регионального парламента Илью Гаффнера, который проходит процедуру банкротства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сумма штрафа составила четыре тысячи рублей, уточнил агентству представитель суда.

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27 февраля Свердловский областной суд лишил Гаффнера диплома о дополнительном образовании.

В июле прошлого года депутата признали банкротом. После этого он должен был передать свои банковские карты конкурсному управляющему. В итоге парламентарий это сделал на два месяца позже, чем полагалось. В прокуратуре отмечали, что по просьбе Гаффнера зарплата ему выдавалась на руки, в итоге мимо суммы, из которой должны выплачиваться долги кредиторам депутата, прошло более 400 тысяч рублей.

В начале 2015 года на мероприятии «Единой России» по мониторингу цен в магазинах Илья Гаффнер заявил, что если россиянам не хватает денег, то «надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например».

