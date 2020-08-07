В России нашли депутата с 26 квартирами и 10 самолетами

В России обнаружили депутата с 26 квартирами и 10 спортивными самолетами. Им оказался самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на декларацию о доходах Барсова.

В 2019 году он заработал свыше 72 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает его доход за позапрошлый год. Помимо десятков квартир и спортивных самолетов Барсов владеет собственным газопроводом, жилым домом, тремя автостоянками и экскаватором.

В 2016 году Барсов также декларировал 10 самолетов, однако количество квартир на тот момент было значительно меньшее — пять. Декларация за 2017 год отсутствует, поскольку тогда предприниматель вышел из «Единой России» и сдал мандат. После бизнесмен победил на довыборах и прошел в Думу от ЛДПР. Уже в 2018 году количество квартир в его собственности возросло до 29.

Как отмечает агентство, Евгений Барсов более 25 лет возглавлял строительную компанию «Сургутстройтрест». Он продал этот актив в 2018 году.