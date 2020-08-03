Глава Крыма заработал в три раза меньше жены

Глава Крыма Сергей Аксенов заработал 4,3 миллиона рублей в 2019 году, что почти в три с половиной раза меньше дохода его жены (14,7 миллиона рублей). Об этом говорится в декларации политика, размещенной на сайте правительства республики.

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В 2018 году Аксенов заработал 2,9 миллиона рублей, а в 2017 и 2016 годах — по 2,6 миллиона рублей. В его пользовании находится земельный участок площадью 607 квадратных метров и дом (577,5 квадратного метра). Собственными жильем и транспортом глава Крыма не обзавелся.

В собственности у жены Аксенова есть три квартиры, 11 нежилых помещений, два земельных участка, дом и автомобиль BMW 750 Li xDrive. В 2018 году ее доход составил 13 миллионов рублей, в 2017-м — 19,9 миллиона, а в 2016-м — 32,8 миллиона рублей.

Ранее свердловский депутат от «Единой России» Илья Гаффнер отчитался о доходах за 2019 год в четыре копейки. Он прославился тем, что посоветовал россиянам «поменьше питаться» в кризис.