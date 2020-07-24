Глава Крыма заявил о небывалом потоке туристов и раскрыл данные о загруженности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о небывалом потоке туристов в регионе и заявил, что полуостров уже принял первый миллион туристов в 2020 году. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Более трети отдыхающих (32,1 процента) прибыли на полуостров самолетами, 4,8 процента — по железной дороге, 63,1 процента — автотранспортом по Крымскому мосту», — уточнил Аксенов.

Кроме того, глава региона отметил, что загруженность объектов размещения на южном берегу составляет 95 процентов, а многие четырех- и пяти-звездочные отели забронированы на 100 процентов до конца августа.

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Также, отметил Аксенов, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, в среднем номерной фонд на полуострове заполнен на 70 процентов. «Увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов. На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона», — добавил он.

Ранее в июле сообщалось, что в отелях на популярных курортах Крыма закончились места. Как рассказали региональные власти и предприниматели, туристический сезон на полуострове во время продемонстрировал «высокие показатели»: в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма (ЮБК) достигла 95-100 процентов.

В то же время бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии. Он отметил, что пляжи «перегружены» приезжими, и это может способствовать распространению вируса.

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон — сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Известно, что в настоящее время всего 67 субъектов государства готовы принимать отдыхающих.

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