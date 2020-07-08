Глава Крыма высказался о ценах на отдых в регионе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался о ценах на отдых в регионе и заявил, что массового повышения стоимости не наблюдается. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции, передает «Интерфакс».

Глава региона отметил, что жалобы о подорожании проживания в отелях от туристов продолжают поступать и власти стараются разобраться с каждым случаем. Кроме того, Аксенов подчеркнул, что свободных номеров в среднем ценовом сегменте уже практически нет, все забронировано до сентября.

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«Остался только люкс. Аэропорт Симферополя принимает более ста рейсов ежедневно, и поток с каждым днем растет», — добавил он.

8 июля эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост цен на поездки в Крым из-за ажиотажного спроса. По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексея Черняка, из-за закрытия внешних границ отдыхающих стало настолько много, что скоро загрузка превысит 90 процентов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на полуострове Крым может наступить транспортный коллапс из-за огромного количества отдыхающих, которые решили посетить курорт на личном автомобиле. Кроме того, специалисты уверяют, что все билеты на железнодорожные рейсы в Крым уже выкуплены и поезда идут заполненными.

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