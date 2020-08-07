Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал свою декларацию за 2019 год. По сравнению с позапрошлым годом у Кадырова стало больше земли — в собственности появился участок площадью 28 361 квадратный метр. Документ размещен на сайте правительства республики.

Кадыров по-прежнему владеет участком в 3 668 квадратных метров и домом, площадь которого составляет 2 344,3 квадратного метра. Супруге главы Чечни, Медни Кадыровой, принадлежит квартира в 209,8 «квадрата». Все объекты недвижимости находятся в России.

Также в пользовании у семьи есть дом площадью 300 квадратных метров. 12 несовершеннолетних детей Кадырова также указаны как пользователи. Наличие такого жилья зафиксировано и в декларации за 2018 год.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о частном самолете. Глава Чечни уточнил, что самолет у него действительно был, но еще на должности вице-премьера республики. На данный момент борт списали.

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