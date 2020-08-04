Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома. Об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с возвращенными молодыми людьми в Грозном, передает РИА Новости.

Делимханов уточнил, что возвращенные молодые люди употребляли наркотики и нарушали общественный порядок. На встрече присутствовали их родственники, уточняет агентство. Делимханов подчеркнул, что каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить родину и умереть за нее, достоинство и честь.

«Недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», — заявил он.

По словам Делимханова, каждый день глава Чечни Рамзан Кадыров получал в соцсетях сообщения о проступках жителей, выехавших из региона. Он уточнил, что «Кадыров не делит народ на своих и чужих» — где бы не находились люди, они представляют чеченский народ, а недостойные поступки дискредитируют других представителей нации и мусульман. Депутат объяснил, что чеченцев вернули домой, чтобы помочь им и дать возможность осознать и исправить ошибки.

10 июля сообщалось, что житель Чечни публично покаялся за занятие колдовством после обыска в его доме. У него обнаружили волосы, фотографии с надписями и ногти, завернутые в купюры. Один из полицейских сообщил, что за мужчиной установят контроль. Кадий района Ваха Магомаев уточнил, что нарушитель изготавливал талисманы и амулеты и проводит обряды для привлечения денег, что запрещено в исламе.