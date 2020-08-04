Покаяние сотни возвращенных в Чечню за «недостойные поступки» показали на видео

Покаяние сотни уроженцев Чечни, которых вернули из Москвы в республику за «недостойные поступки», показали на видео. Репортаж опубликован на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

На кадрах видно, что группа молодых людей стоит в ряд, опустив головы. Перед ними выступает депутат Госдумы, советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, несколько человек в погонах и военной форме, а также мужчины, которые, вероятно, являются старшими родственниками провинившихся.

По словам корреспондента, Делимханов задается вопросом, почему отцы не интересуются тем, что делают их дети в Москве. Как пишет «Кавказский узел», который привели в репортаже, с молодыми людьми также беседовали глава МВД Чечни Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев.

Делимханов заявил, что доставленные из Москвы будут привлечены к общественным работам и «будут выполнять самую грязную работу в этой республике», их будут контролировать начальники районных отделений полиции. Он добавил, что «падишах (так в Чечне иногда называют Рамзана Кадырова, — прим. «Ленты.ру») не желает никому плохого и не хочет никого позорить», а молодых людей вернули из Москвы для примера другим.

В репортаже сказано, что один из молодых людей начал употреблять в Москве противосудорожный препарат «Лирика» (прегабалин), который в 2019 году приравняли к «аптечным наркотикам» распоряжением правительства. «Кавказский узел» указывает, что родственники возвращенных из Москвы чеченцев осудили их. В репортаж также вошло раскаяние молодых людей — один из них сказал, что «больше такого не повторится», а другой пообещал «больше не допускать оплошностей».

Ранее 4 августа сообщалось, что власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки». Их собрали в Грозном вместе с родственниками и обвинили в употреблении наркотиков, нарушении общественного порядка и драках «из-за каких-то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток», а также в дискредитации других представителей нации и мусульман.