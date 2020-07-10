Житель Чечни покаялся за колдовство после обыска

Житель Ножай-Юртовского района Чечни Рамзан Радуев покаялся за занятие колдовством после обыска в его доме, проведенного силовиками. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на репортаж ЧГТРК «Грозный».

Телеканал показал кадры из дома Радуева, в котором были обнаружены волосы, фотографии с надписями и ногти, завернутые в купюры. В сюжете не уточнялось, какую именно норму нарушил мужчина, однако один из полицейских заявил, что за Радуевым установят контроль.

Автор репортажа сказал, что после визита силовиков хозяин дома вынужден был признать «свою проклятую Всевышним деятельность». «Я сделал это по незнанию. Раскаиваюсь. Больше не буду [такого] делать. Думал, [что] это можно, поверив разным разговорам людей», — признался Радуев.

Кадий района Ваха Магомаев в свою очередь уточнил, что нарушитель занимался изготовлением талисманов и амулетов, совершал колдовские обряды для привлечения денег — все это запрещено в исламе. «Мы опозорены тем, что в нашем районе выявили такое», — подчеркнул он.

Похожий случай произошел в Чечне в среду, 8 июля. Жительница Гудермеса Малкан Мадаева извинилась за визит к колдунье и призналась, что пошла на это после развода дочери. Представитель духовенства обвинил женщину в причинению вреда другому человеку.

С июля 2019 года чеченские власти усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. На местом телевидении регулярно показывают репортажи, в которых жители раскаиваются в занятии колдовством.

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