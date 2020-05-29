Кадыров открестился от личного самолета

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него нет личного самолета для вылетов в Москву. Об этом он рассказал в прямом эфире, который ведет в своем Instagram-аккаунте министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

«Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой, и наш министр тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном, и у меня нету самолета», — открестился Кадыров.

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При этом он уточнил, что самолет у него все же был. «Друзья скинулись, тогда я был первым вице-премьером [правительства Чечни]. Это был российский самолет наш общий, но мы не имели возможности его содержать и списали. Больше у меня самолетов нет, все, что у меня есть, все знают», — добавил Кадыров, подчеркнув, что «определенные люди днем и ночью занимаются болтологией, врут не стесняясь».

21 мая появились первые сообщения о заражении главы Чечни коронавирусом и о том, что у него поражено 70 процентов легких. Власти республики отрицали эту информацию, 27 мая с опровержением выступил сам Кадыров. «Я абсолютно здоровый человек», — заявил он.

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