Кадыров ответил на новые сообщения о его лечении в Москве

видео instagram.com ahmed_95kra

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение и сообщил, что находится дома в Грозном, а не в Москве. Видео опубликовано в Instagram его помощника, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

В ролике чеченский лидер ответил на новые слухи о своем лечении от коронавируса в столичной клинике. «Я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый», — сказал он, добавив, что находится на рабочем месте.

Несколькими днями ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что самолет, которым обычно пользуется Кадыров, вылетел из Грозного в Москву. Авторы публикаций писали, что возможно политику вновь потребовалась помощь московских врачей.

21 мая появились первые сообщения о заражении главы Чечни новым вирусом и о том, что у него поражено 70 процентов легких. Власти республики отрицали эту информацию, 27 мая с опровержением выступил сам Кадыров.

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