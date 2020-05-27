На руке Кадырова заметили катетер

На руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который, по неофициальной информации, некоторое время лежал в больнице, заметили катетер. Ролик с совещания с участием политика опубликован на YouTube-канале «Новой газеты».

Видео сделано журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании чеченского оперативного штаба в Грозном, прошедшем 26 мая. По данным «Новой газеты», ролик появился в Instagram-аккаунте телеканала, но спустя некоторое время был удален. «Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.

Материалы по теме Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова У главы Чечни подозревают коронавирус. Он находится в московской больнице

Также «Новая газета» обратила внимание, что в сюжете чеченский лидер выглядит, «как человек, переносящий тяжелое недомогание на ногах: бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость».

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежит под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!