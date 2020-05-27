Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу и правительству региона подготовить план по переходу на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в прямом эфире в Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева, передает РИА Новости.

Соответствующий документ будет подготовлен в ближайшее время, заверил он. «Исходя из этих предложений, определим, что включать во второй этап. Мы считаем, что достигли пика [по коронавирусу], после которого ожидаем спад», — сказал глава республики.

Кадыров объяснил, что с начала пандемии страдают экономика и социальная сфера. По его словам, за этот период безработица в регионе выросла более чем на один процент. При этом глава Чечни добавил, что работы на объектах не останавливались.

Первый этап снятия ограничений начался в республике 15 мая. Он предусматривал открытие непродовольственных магазинов площадью не более 100 квадратных метров, автомоек, автосервисов, заправок. При этом режим самоизоляции граждан сохранился.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек. В Чечне коронаиврус выявлен к 1152 человек, скончались 13, еще 698 выздоровели.

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