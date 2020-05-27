Кадыров рассказал о праздновании Ураза-байрам в самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что отпраздновал Ураза-байрам дома в самоизоляции, никуда не ходил и никого не принимал. Об этом он заявил в интервью своему помощнику Ахмеду Дудаеву в Instagram, передает «Интерфакс».

Кадыров отметил, что если он призывает народ Чечни соблюдать самоизоляцию, он должен «сам в первую очередь это делать».

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Ранее 27 мая глава Чечни заявил, что не заражен коронавирусом, а абсолютно здоров. «Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — сказал Кадыров.

Сообщения о возможном заражении Рамзана Кадырова коронавирусом появились 21 мая. Как писали СМИ, глава Чечни находился под наблюдением врачей в одной из больниц Москвы, сообщалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне заявили, что у Кадырова все хорошо со здоровьем. Через несколько дней он появился на публике.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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