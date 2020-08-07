Кадыров увеличил доходы в 20 раз

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за год выросли в десятки раз. Это следует из декларации, опубликованной на официальном сайте главы республики.

С 1 января по 31 декабря 2019 года он заработал 147 997 849,29 рубля. В 2018 году его доходы составили 7,58 миллиона рублей. Таким образом за год доходы увеличились почти в 20 раз.

Доходы жены Кадырова за год также взлетели. В 2019 году она заработала 2 456 321,31 рубля, а в 2018-м — всего 60 тысяч рублей.

В собственности у главы Чечни появился земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. Помимо этого, Кадыров владеет участком площадью 3668 квадратных метров и домом площадью 2344,6 квадратных метра.