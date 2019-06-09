Кадыров показал свою декларацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал свою декларацию о доходах. Согласно опубликованной информации, в 2018 году он заработал 7,58 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации республики.

По сравнению с предыдущим годом доход Кадырова вырос почти на 700 тысяч рублей. В его собственности находится дом площадью 2344,3 квадратных метра и земельный участок в 3668 квадратных метров. Также в пользовании семьи главы республики находится дом площадью 300 квадратных метров.

Жена Кадырова за 2018 год заработала 60 тысяч рублей, говорится в декларации. Она также владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метра. Кроме того, согласно декларации, один из несовершеннолетних сыновей Кадырова в прошлом году заработал 210,8 тысячи рублей.

8 мая сообщалось, что единственная в России женщина-губернатор — глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — в прошлом году заработала меньше всех своих заместителей. За 2018 год Комарова заработала 3,1 миллиона рублей. В то же время первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин задекларировал доход в 10,6 миллиона рублей, а вице-губернатор Алексей Шипилов — 10,5 миллиона.

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