Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Фрагмент картины, где появляется Адам, был опубликован в Instagram-аккаунте главы администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова, который также является дядей мальчика.

Ассаламу 1алайкум! Мой дорогой ПЛЕМЯННИК Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА) Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА). ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, АДАМ! Фото опубликовано @za_kra_bistriy_95

«Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды», — написал Ибрагимов под постом и пожелал племяннику вырасти «достойным продолжателем рода» и сохранять верность выбору, который сделал его дедушка Ахмат Кадыров.

Как утверждает РИА Новости, ранее Рамзан Кадыров признался, что его семья и он сам смотрят эту картину. Более того, будучи в Турции, глава Чечни посетил съемочную площадку и пригласил исполнителей главных ролей и режиссера «Воскресшего Эртугрула» в Грозный. Артисты и режиссер приняли приглашение, оказавшись в Чечне, они, Кадыров и еще тысяча всадников отправились в конный поход в национальных костюмах.

В основу сюжета сериала «Воскресший Эртугрул» легла история об Эртугруле-бее, отце Османа I — основателя Османской империи.

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