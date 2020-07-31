Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии. О своих эмоциях он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Кадры размещены в Telegram-канале «Пул №3».

По словам Кадырова, ему позвонил президент России Владимир Путин, зачитал указ и поздравил его. «Президент говорит: "Ты сидишь?" Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил. Самый авторитетный политик в мире, великий человек, такое отношение! После этих слов санкции, я попрошу побольше санкций», — заявил глава Чечни.

Ранее стало известно, что Кадыров получил воинское звание генерал-майора, он был переведен из структуры МВД в Росгвардию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что генеральское звание присвоено чеченскому лидеру за борьбу с терроризмом, а также подчеркнул, что шаг был сделан не из-за того, что его хотели поддержать после введения санкций.

20 июля власти США внесли Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Главу Чечни обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.