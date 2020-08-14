Мишустин заработал вдвое больше Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в 2019 году заработал вдвое больше президента Владимира Путина, следует из данных, размещенных на сайте правительства.

Доход Мишустина за 2019 год составил 18,2 миллиона рублей. Также он пользовался земельным участком площадью 5,5 тысячи квадратных метров, жилым домом площадью 861,2 квадратного метра и квартирой площадью 141,6 квадратного метра. Жена премьера задекларировала доход в 54,8 миллиона рублей, легковой автомобиль Ford Kuga. В 2019 году Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

Доход первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в прошлом году работал помощником президента, составил 9,4 миллиона рублей. В декларации он также указал гараж площадью 18,5 квадратного метра, принадлежащий ему на праве собственности, и служебную квартиру площадью 116,8 квадратного метра. Доход супруги равнялся 11,2 миллиона рублей, в ее собственности значились автомобиль Audi A4, земельный участок, дача, квартира и гараж.

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Больше всех из нынешнего состава правительства в 2019 году заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сохранивший место после январских перестановок в кабинете министров. Его доход равнялся 586 миллионам рублей. В собственности находились три автомобиля (Land Rover Range Rover, Lada Vesta и «Иж Москвич 408»), земельный участок площадью 11,4 тысячи квадратных метров, квартира площадью 408,9 квадратного метра, два хозяйственных здания, два гостевых дома и три машино-места.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в прошлом году возглавлявший «Газпром-Медиа Холдинг», заработал 432,3 миллиона рублей, а также владел автомобилем Land Rover Range Rover и машино-местом. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (в прошлом году занимал тот же пост) задекларировал доход в 156,9 миллиона рублей, автомобиль Toyota Land Cruiser, три земельных участка, жилой дом, квартиру, четыре гаража, три хозяйственных строения вспомогательного пользования, три нежилых помещения и газопровод низкого давления.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (занимает должность с 2013 года) указал заработок в размере 180 миллионов рублей, четыре автомобиля, квадроцикл, автоприцеп, снегоход, земельный участок, дом, квартиру, котельную, вспомогательное здание и два нежилых помещения. Остальные министры и вице-премьер в 2019 году заработали меньше 100 миллионов рублей.