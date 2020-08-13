Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33 процента и превысили 1 миллиард рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Управление компании разбогатело за счет заработной платы, премий и других вознаграждений. Всего за первые полгода на них пришлось 1,055 миллиарда рублей. В настоящее время «Газпром» возглавляет Алексей Миллер, у него есть несколько заместителей: Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов и Сергей Хомяков. Также членами правления являются Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.

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Одновременно по итогам первого квартала компания получила рекордный за шесть лет убыток — более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне во втором квартале компания, скорее всего, ухудшит показатели, так как цены на газ продолжили снижаться по всем направлениям, а объемы поставок резко сократились.

Так что сейчас экспорт золота приносит стране больший доход, чем природного газа. Для сравнения в апреле и мае 2020 года российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 миллиарда долларов. Экспортные доходы Газпрома за тот же период составили 2,4 миллиарда долларов.