Генпрокурор России впервые раскрыл свои доходы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые отчитался о своих доходах в этой должности. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РИА Новости.

Из декларации следует, что за 2019 год Краснов заработал более 4,9 миллиона рублей. В собственности у генерального прокурора есть дача, квартира и еще половина доли квартиры площадью 124,3 квадратного метра, вторая часть которой принадлежит сыну главы надзорного ведомства.

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора 22 января этого года. Ранее, с 2016-го, он был заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В этой должности он расследовал ряд резонансных дел, в частности покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.

По словам Краснова, опыт работы в СК позволит ему по-новому смотреть не только на работу Следственного комитета, но и на МВД.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru