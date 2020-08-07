В «Роскосмосе» раскрыли планы отправки экспедиции на астероид

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскрыл планы отправки экспедиции на астероид в беседе с РИА Новости.

По его словам, предприятия «Роскосмоса» приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Он добавил, что такие технологии могут появится до 2030 года.

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — отметил Рогозин. При этом он не стал уточнять, о посадке на какой астероид идет речь.

Ранее Рогозин дал интервью по случаю пятилетия создания «Роскосмоса». Он оценил новые американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. По его словам, они более гламурные, чем российский «Союз», хотя, по сути, являются его аналогами.

В декабре 2019 года Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну. Он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.