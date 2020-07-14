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В «Роскосмосе» раскрыли подробности создания «лифта» на Луну

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с журналистами радио «Комсомольская правда» раскрыл подробности создания «лифта» на Луну.

Рогозин заявил, что на Луне должны быть отработаны все технологии, которые в госкорпорации называют «технологии лунного лифта». «Их смысл заключается в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль. Он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков», — пояснил он.

Также он отметил, что движение человечества в дальний космос необратимо, а Луна является ближайшим объектом к Земле, который должен быть изучен. По его словам, российская программа начнется в 2021 году.

Рогозин дал интервью по случаю пятилетия создания «Роскосмоса». В беседе он также оценил новые американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. По его словам, они более гламурные, чем российский «Союз», хотя, по сути, являются его аналогами.

В декабре 2019 года Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну. Он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.

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