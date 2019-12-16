Рогозин захотел создать «лифт» на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов. Об этом пишет ТАСС.

Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».

По его словам, окупить проект можно будет с выполнением частных зарубежных заказов. Он добавил, что сейчас многие страны «рвутся в космос» и созданные «Роскосмосом» универсальный модуль поможет этим странам.

Во время пресс-конференции на космодроме Восточный Рогозин также рассказал, что Научно-энергетический и узловой модули, которые созданы для использования на Международной космической станции, могут применяться в качестве прообраза окололунной станции.

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