Российский «Прогресс» улетел с дорожкой и без икры

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» в 12:34 по московскому времени стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), следует из видеотрансляции, организованной «Роскосмосом».

Согласно госкорпорации, корабль вышел на околоземную орбиту в 12:42, а стыковка с МКС произойдет 9 декабря в 13:38. РИА Новости пишет, что «Прогресс МС-13» доставит на станцию 2 480 килограммов грузов, включая новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, но не несет традиционной черной икры для космонавтов к Новому году.

Данный старт стал 21-м для России в 2019-м. Всего в текущем году планируется провести 25 космических пусков.

В ноябре «Роскосмос» выявил «замечания» при подготовке к полету «Прогресса МС-13».

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В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

В настоящее время Россия запускает к МКС грузовые корабли «Прогресс», способные перевозить 2,6 тонны грузов. По массе доставляемых грузов российский грузовик уступает американским кораблям Cygnus (до 3,5 тонны) и Dragon (до 6 тонн), а также японскому Kounotori (до 6,2 тонны). Кроме того, Dragon — единственный грузовик, способный возвращать на землю грузы (до 3,5 тонны).

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