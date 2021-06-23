Задержанный ФСБ топ-менеджер российской авиакомпании вымогал у пилотов деньги

Задержанный ФСБ топ-менеджер российской авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков вымогал у пилотов деньги. Об этом среду, 23 июня, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, за должность капитана лайнера Airbus A320neo летный директор и его заместитель требовали с пилотов незаконное денежное вознаграждение. Подозреваемые доставлены в правоохранительные органы для допроса. Руководство компании S7 подтвердило факт задержания двух своих сотрудников и пообещало максимальное содействию следствию.

Ранее 23 июня сообщалось, что летный директор компании Мансур Бадраков был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей.