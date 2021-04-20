Бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за продажу поста губернатора

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю главы МЧС генерал-полковнику Сергею Шлякову по делу о крупном мошенничестве, связанному с продажей поста губернатора. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Остальные фигуранты дела: Юрий Кузнецов, Сергей Онищенко и Александр Казанцев осуждены на сроки от 4,6 до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, уточняет «Интерфакс».

Адвокаты осужденных заявили о намерении подать жалобу на приговор.

Шлякова арестовали 26 июля 2018 года. По версии следствия, он организовал преступную группу, вместе с которой в августе 2015 года пытался продать бывшему сенатору от Ярославской области Юрию Удалову должность губернатора Ярославской области за 66 миллионов рублей. Генерал отрицает свою вину в мошенничестве. Его адвокат Руслан Коблев заявил, что замглавы МЧС только познакомил Удалова с Кузнецовым. Шляков завизировал расписки, но денег не брал, утверждает защитник.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС. Уволен по достижению предельного возраста.