Обвиненный в продаже кресла губернатора экс-замглавы МЧС нашел нестыковки в деле

Бывший первый заместитель главы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков, обвиняемый в крупном мошенничестве, нашел нестыковки в своем деле, а также новых фигурантов, о которых ранее ничего не знал. Об этом в пятницу, 28 июня, пишет «Росбалт» со ссылкой на знакомых генерала.

По словам собеседников издания, при ознакомлении с делом Шляков обнаружил, что в нем фигурирует начальник правового управления Минстроя Московской области Илья Губанов. Как оказалось, после того, как бывшему сенатору от Ярославской области Юрию Удалову не удалось получить место губернатора региона благодаря помощи Юрия Кузнецова, с которым его познакомил Шляков, с ним связались некие Казарцев и Онищенко. Они пообещали Удалову место главы Рязанской области, однако уточнили, что до этого ему в качестве «испытательного срока» придется поработать руководителем Чеховского района Подмосковья.

После этого с Удаловым связался Губанов, который подтвердил его готовящееся назначение в Московской области. Уже в ходе допросов Губанов сначала отказывался признавать факт общения с Удаловым. В дальнейшем он все же признался, уточнив, что переговоры с Удаловым вел по просьбе некоего Мешукова.

Как отмечают собеседники «Росбалта», ни действиям Губанова, ни действиям Мешукова юридической оценки дано не было. В то же время сам Шляков заявил, что также не знает ни Казарцева, ни Онищенко, которых следствие считает его сообщниками. По словам источников издания, все эти факты подтверждают невиновность генерала.

Ранее в июне сообщалось, что МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Шлякова.

Бывшего замглавы МЧС арестовали 26 июля 2018 года. По версии следствия, Шляков организовал преступную группу, вместе с которой в августе 2015 года пытался продать Удалову должность губернатора Ярославской области за 66 миллионов рублей. Генерал отрицает свою вину в мошенничестве. Его адвокат Руслан Коблев заявил, что замглавы МЧС только познакомил Удалова с Кузнецовым. Шляков завизировал расписки, но денег не брал, утверждает защитник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!