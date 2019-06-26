Российский сенатор через охранника Брежнева хотел купить кресло губернатора

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, который за 66 миллионов рублей обещал бывшему сенатору должность губернатора. Об этом в среду, 26 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, бывший сенатор от Ярославской области Юрий Удалов, работавший в 2015 году советником главы МЧС, сообщил первому заместителю министра Шлякову, что недоволен своим положением и хочет занять пост «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации». Тот познакомил его с «решальщиком» Юрием Кузнецовым, представлявшимся бывшим охранником Леонида Брежнева, который предложил Удалову за вознаграждение подготовить пакет документов в администрацию президента России для рассмотрения его кандидатуры на должность губернатора Ярославской области. Но в 2016 году этот пост занял выходец из ФСО и МВД генерал-лейтенант Дмитрий Миронов.

Тогда «решальщик» успокоил Удалова, пообещав тому кресло губернатора Рязанской области. Но перед этим бывшему сенатору нужно пройти проверку на посту главы Чеховского района Московской области, после чего его могут назначить министром в подмосковное правительство.

За весь период этих переговоров Удалов передал в рублях и валюте в общей сложности 65,732 миллиона рублей. Он получил расписки о получении денег от Кузнецова, а Шляков завизировал их своими подписями.

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Летом 2018 года бывший сенатор понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

Шляков отрицает свою вину в мошенничестве. Его адвокат Руслан Коблев заявил, что замглавы МЧС только познакомил Удалова с Кузнецовым. Шляков завизировал расписки, но денег не брал, утверждает защитник.

Бывшего замглавы МЧС арестовали 26 июля 2018 года. Вместе с ним были взяты под стражу двое его сообщников — Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013-го по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012-го был замминистра МЧС. Уволен по достижению предельного возраста.

Юрий Удалов был членом Совета Федерации от Ярославской области с июня 2011-го по декабрь 2012 года. До этого он занимал должность заместителя губернатора — руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ.

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