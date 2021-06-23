ФСБ задержала топ-менеджера российской авиакомпании

В Подмосковье при продаже должности пилота на новейший лайнер Airbus A320neo сотрудниками ФСБ задержан с поличным летный директор компании S7 Airlines Мансур Бадраков. Об этом в среду, 23 июня, со ссылкой на источник сообщает ТАСС

По данным агентства, должность пилота на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России высокопоставленный сотрудник компании оценил в 1,5 миллиона рублей. Его задержали с поличным при получении денег. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Руководство компании S7 заявило о задержании двух своих сотрудников и максимальном содействию следствию со своей стороны, сообщает РИА Новости.

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