Чиновник похитил годовой бюджет города для покупки должности в мэрии Москвы

Задержанный за хищение годового бюджета города Выборга местный чиновник Александр Болучевский признался, что пошел на преступление из-за желания купить должность в мэрии Москвы. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Факт хищения 680 миллионов рублей вскрылся в ходе внутренней проверки. Болучевский, являвшийся председателем комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области, признал себя виновным. В объяснительной записке он рассказал, что 350 миллионов рублей из похищенного отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств обналичил.

Болучевский в настоящее время находится под арестом в следственном изоляторе. 14 сентября он был уволен в связи с утратой доверия. По этой же статье будут уволены все сотрудники комитета финансов, причастные к махинациям.

О задержании чиновника сообщалось 15 сентября. Сумма украденного составила большую часть годового бюджета города — в 2020 году бюджет Выборга составил 712 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

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