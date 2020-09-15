Чиновника заподозрили в хищении годового бюджета российского города

В Выборге задержали председателя районного комитета финансов Александра Болучевского по подозрению в хищении 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, эту сумму чиновник перевел на счета подконтрольных фирм, откуда затем деньги были похищены. По документам, миллионы пошли на ремонт и реставрацию зданий. На самом деле никакие работы так и не были проведены.

Сумма украденного составила большую часть годового бюджета города — в 2020 году бюджет Выборга составил 712 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для Болучевского. Временно обязанности главы районного комитета финансов исполняет заместитель задержанного — Галина Жукова.