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Пассажир прикинулся пилотом ради комфортных мест в самолете

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Раджан Махбубани

48-летний Раджан Махбубани (Rajan Mahbubani) оделся в униформу пилота авиакомпании Lufthansa для того, чтобы не стоять в очередях на паспортном контроле и на досмотре в аэропорту. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Мужчина собирался сесть на рейс авиакомпании Air Asia из Дели в Калькутту. Однако главный офицер по безопасности компании Lufthansa в международном аэропорту имени Индиры Ганди заметил Махбубани и передал полиции сообщение о подозрительном пассажире в форме командира воздушного судна (КВС) немецкой авиакомпании. Полицейские задержали фейкового пилота.

«У этого человека было поддельное удостоверение КВС, которое он использовал для получения привилегий в аэропортах», — заявил офицер по безопасности. В ходе допроса в полиции Махбубани признался, что получил удостоверение пилота Lufthansa в Бангкоке, Таиланд, во время съемок фильма об авиации. По его словам, он неоднократно одевался в униформу различных профессий и снимал видео, которые затем выкладывал на платформе TikTok.

Мужчина охарактеризовал себя как часто летающего пассажира и признался, что постоянно использовал поддельное удостоверение для доступа к залам ожидания для членов экипажа, быстрому проходу паспортного контроля и более комфортным местам в салоне.

В августе 2019 года двух пилотов авиакомпании United Airlines арестовали по подозрению в употреблении спиртных напитков или наркотических веществ перед посадкой в самолет. Отмечается, что 45-летний и 61-летний сотрудники авиакомпании должны были совершать трансатлантический перелет из аэропорта Глазго в аэропорт Ньюарк. Однако перед вылетом они не прошли тест на алкогольное опьянение и оказались в полиции.

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