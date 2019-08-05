Два пилота напились перед трансатлантическим перелетом и попались

Двух пилотов авиакомпании United Airlines арестовали по подозрению в употреблении спиртных напитков или наркотических веществ перед посадкой в самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 45-летний и 61-летний сотрудники авиакомпании должны были совершать трансатлантический перелет из аэропорта Глазго в аэропорт Ньюарк. Однако перед вылетом они не прошли тест на алкогольное опьянение и оказались в полиции.

В результате рейс пришлось отменить, а расстроенные пассажиры выразили негодование по поводу инцидента в социальных сетях. «Рейс UA162 из Глазго отложили — посадка была объявлена в 8 утра, однако ничего не происходило. Нам просто объявили, что экипаж не пришел. Серьезно? Это лучшее, что могут сделать United Airlines? Вообще-то, у некоторых в Ньюарке пересадка!!!» — негодовал один из путешественников в Twitter.

В феврале полиция аэропорта Манчестера арестовала 62-летнего пилота компании American Airlines, подозреваемого в управлении самолетом в состоянии алкогольного опьянения. В связи с инцидентом рейс AA735 в Филадельфию был отменен, а всем пассажирам забронировали билеты на другие рейсы.

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