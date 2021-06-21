Пристав сдала судью ФСБ после взятки за досрочное освобождение осужденного

В Самарской области идет процесс над судьей в отставке Михаилом Бурцевым, которого сдала ФСБ пристав после взятки за условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного. Об этом сообщает Legal.Report.

По данным издания, в 2019 году пристав-исполнитель Альфия Гениятова попросила Бурцева, работавшего тогда в Волжском районном суде, удовлетворить ходатайство об УДО в отношении Александра Мукоедова, отбывающего девятилетний срок в колонии за убийство охранника на АЗС.

Бурцев, как полагает следствие, запросил за свое решение 500 тысяч рублей. Пристава задержали, когда она получала у родственников деньги на взятку судье. Сотрудники ФСБ предложили Гениятовой поучаствовать в оперативном эксперименте для изобличения Бурцева. Он был также задержан с поличным в своем служебном кабинете.

Через месяц судья ушел в отставку. Сам он вину не признает, его адвокаты утверждают, что деньги подкинула Бурцеву пристав.

В ходе прений сторон прокурор запросил для него десять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в полтора миллиона рублей.

Кировский районный суд Самары уже вынес приговор Гениятовой. Она получила три года заключения за посредничество во взяточничестве. А осужденному Мукоедову добавили к сроку еще семь лет за дачу взятки.