Россиянина посадили на два года за съеденную взятку для сотрудника ФСБ

Суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Оренбурга, который предложил взятку сотруднику ФСБ, а при задержании попытался съесть деньги. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, подсудимый пытался узнать у пограничников ФСБ, почему брату его знакомого и приехавшему вместе с ним уроженцу Средней Азии запрещен въезд в Россию. Узнав причину, россиянин решил помочь приятелю и договориться с сотрудником спецслужбы, предложив взятку в размере 20 тысяч рублей.

Получив отказ, мужчина пытался съесть деньги, но был задержан и помещен под стражу.

Его признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ.