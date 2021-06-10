Появилось видео задержания с поличным высокопоставленного чиновника Минобрнауки

В МВД показали оперативное видео задержания с поличным высокопоставленного чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова.

На кадрах виден мужчина, который представляется сотрудником министерства. Он дает пояснения сотрудникам полиции, а затем перед ним выкладывают пятитысячные купюры.

По данным МВД, чиновник проводил контрольно-ревизионную проверку университета в Санкт-Петербурге. Учебное заведение в МВД не указали. По итогам ревизии Шерстобитов заявил представителю вуза о том, что может внести в итоговый акт проверки лишь незначительные нарушения, по которым уже истекли сроки давности привлечения к ответственности. За свою помощь министерский ревизор запросил 150 тысяч рублей.

О вымогательстве взятки представитель вуза сообщил в полицию.

Сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД взяли под контроль сделку по передаче денег в столичном кафе. После получения взятки чиновника задержали. Шерстобитов арестован на два месяца.