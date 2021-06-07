В деле о рекордной взятке в Минобороны появились новые детали

В уголовном деле о рекордной взятке в Минобороны России появились новые детали. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изданию удалось узнать подробности махинаций чиновников министерства — они покровительствовали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих государственных закупках.

По данным следствия, эту работу на себя взял сотрудник по фамилии Гринюк, за это ему посулили сумму до 20 миллионов рублей.

Через некоторое время чиновники сформировали преступную группу для поддержки подконтрольных Калитину фирм в тендерах на постоянной основе, для чего привлекли коллег из департамента размещения госзаказа Александра Борувкова и его заместителя.

Уточняется, что Минобороны не смогло вовремя оплатить поставки компаний, после чего фигуранты привлекли к делу бывшего начальника продуправления ведомства Александра Бережного, который помог им с этим и попросил за услуги 30 миллионов рублей. В ближайшее время его дело передадут в суд.

Кроме того, Гринюк создал собственную компьютерную программу для ведения теневой бухгалтерии. Он же придумал схему, по которой предприятия Калитина должны были назначать за поставки минимальные цены, увеличивая при этом объемы поставок.

Таким образом, общая сумма взяток чиновникам составила 368 миллионов рублей. Но она удвоилась после показаний основного фигуранта дела — бизнесмен Алексей Калитин стал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты. Согласно его показаниям, за откаты военные снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.

После признательных показаний предполагаемого взяткодателя арестовали начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, начальника отдела технического обеспечения Александра Вакулина, главного эксперта управления Алексея Гринюка, начальника аукционной комиссии военного ведомства Александра Борувкова, начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрия Решетникова.

Ранее Александра Борувкова приговорили к 6,5 года лишения свободы по данному делу. У Александра Бережного изъяли имущество.