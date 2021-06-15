Российского следователя посадили и лишили звания полковника из-за покрышек

В Московской области следователя отправили на семь лет в колонию строгого режима и лишили звания полковника юстиции из-за взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, бывший замначальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексей Тимошин в июне 2017 года получил взятку в 200 тысяч рублей за передачу коммерческой фирме автомобильных покрышек на сумму 1,7 миллиарда рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу о хищении имущества российского представительства японского концерна Yokohama.

Следователь выписал постановление о проведении осмотра их склада в Ногинском районе и выдачи находившихся там шин. Сообщниками выступили два сослуживца Тимошина. Один выдал представителям фирмы автомобильные покрышки, другой выступил в роли посредника при передачи денег.

Позже, желая избежать возможных проблем, Тимошин отменил постановление, согласно которому шины являлись вещдоками. Когда афера вскрылась и началось разбирательство, сообщник Тимошина, выдававший покрышки бизнесменам, пошел на сделку со следствием и получил небольшой срок, который уже отбыл и освободился. Посредник же в передаче взятки был приговорен к штрафу в два миллиона рублей, от которого суд его позже освободил.