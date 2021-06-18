На задержанного ФСБ главу суда Краснодара разрешили завести дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, задержанного с миллионами в служебном кабинете сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, судью подозревают в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий. С представлением о привлечении Байрака к уголовной ответственности в ВККС обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Спецслужбы уличили судью в получении 2,3 миллиона рублей в марте 2021 года. Адвокат Байрака Анатолий Резников настаивает, что деньги не являются взяткой. Его подзащитному вернули долг. Защитник пояснил, что судья одолжил деньги семье давнего друга, которая собиралась купить недвижимость на Украине. Должники затянули с погашением долга, а затем им предъявил иск другой адвокат, которому они недоплатили гонорар. В итоге суд арестовал у семьи дом в Краснодаре, от продажи которого они рассчитывали расплатиться с Байраком. Должники решили, что процесс был инициирован против них кредитором-судьей и пообещали вернуть ему деньги.

Геннадий Байрак был назначен председателем Октябрьского районного суда Краснодара в марте 2015 года по указу президента России. 28 мая 2021 года досрочно были прекращены его полномочия.