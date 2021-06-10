Российский судья решил заняться наркобизнесом с другом-пожарным

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело против мирового судьи Ново-Савиновского района Казани, ушедшего в отставку после поимки с партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Ему вменяется покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения. Разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Судья решил заняться наркобизнесом вместе со своим другом — сотрудником МЧС, работавшим в пожарно-спасательной части. Сотрудники полиции из Набережных Челнов узнали о готовящейся в Зеленодольском районе сделке по продаже крупной партии наркотиков и установили за подозреваемыми слежку. Задерживать их должны были вместе с покупателями.

Забирать товар, спрятанный в лесополосе у поселка Дубровка, приехали двое молодых россиян на автомобиле иностранного производства. Их остановили на въезде в Зеленодольск. На заднем сиденье автомобиля при осмотре оперативники обнаружили 80 полиэтиленовых пакетов с веществом. Содержимое отправлено на экспертизу.

Позже выяснилось, что один из подозреваемых — судья, а второй — сотрудник МЧС. Его арестовали, а его сообщника в мантии отпустили, так как закон не позволяет привлекать к уголовной ответственности судью без согласия ВККС.