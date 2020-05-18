В автомобиле российского судьи и сотрудника МЧС нашли партию наркотиков

На въезде в город Зеленодольск республики Татарстан оперативники остановили автомобиль, в котором обнаружили 80 свертков с наркотиками. Водителем оказался сотрудник МЧС, а пассажиром — мировой судья. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, сотрудники полиции из Набережных Челнов узнали о готовящейся в Зеленодольском районе сделке по продаже крупной партии наркотиков и установили за подозреваемыми слежку. Задерживать их должны были вместе с покупателями.

Забирать товар, спрятанный в лесополосе у поселка Дубровка, приехали двое молодых россиян на автомобиле иностранного производства. Их остановили на въезде в Зеленодольск. На заднем сидении автомобиля при осмотре оперативники обнаружили 80 полиэтиленовых пакетов с веществом. Содержимое отправлено на экспертизу. Как выяснилось, один из подозреваемых — судья мирового участка Ново-Савиновского района Казани, а второй — сотрудник МЧС.

Сотрудника МЧС поместили в СИЗО, а его пассажира привлечь к уголовной ответственности можно лишь с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

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