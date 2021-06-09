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Российского конвоира задержали за попытку передать подсудимым наркотики

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В Нижнем Тагиле российский полицейский задержан за попытку передать подсудимым наркотики. Об этом в среду, 9 июня, сообщает издание Tagilcity.ru.

По данным издания, сотрудник конвойной службы планировал осуществить передачу запрещенных веществ в камере Ленинского районного суда. Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления собственной безопасности МВД России. После проведения служебной проверки мужчина был уволен из полиции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 228 («Покушение на незаконный оборот наркотиков с использованием служебного положения») УК РФ. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии. Также проводится проверка в отношении руководителей задержанного.

15 февраля сообщалось, что в Ростовской области тюремщик пронес наркотик в колонию и употребил его с двумя заключенными. После чего один из них скончался.

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