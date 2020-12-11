У майора российской полиции нашли пoлкилoгpaммa наркотиков

В Алтайской крае оперативники собственной безопасности задержали начальника районного отделения полиции, у которого нашли пoлкилoгpaммa наркотиков. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Банкфакс».

По данным агентства, в момент задержания у майора российской полиции, руководившего отделом полиции по Залесовскому району, было 430 граммов героина и 70 граммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности.

5 октября стало известно, что в Москве приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного отдела полиции по району Теплый Стан Дмитрия Дидурика, организовавшего тайник с наркотиками на рабочем месте.