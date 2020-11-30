Российские полицейские вымогали 500 тысяч рублей под угрозой подброса наркотиков

В Дагестане трем сотрудникам республиканского управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России предъявлено обвинение в вымогательстве у местного жителя 500 тысяч рублей под угрозой подброса наркотиков. Об этом в понедельник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 августа подозреваемые доставили в отдел полиции города Дербент 29-летнего ранее судимого за торговлю наркотиками мужчину. Избив задержанного, полицейские предложили ему сознаться в сбыте запрещенных веществ, угрожая, что в случае отказа подбросят потерпевшему большой объем запрещенных веществ.

Подозреваемые пояснили, что задержанному в этом случае грозит до десяти лет лишения свободы. Когда потерпевший согласился с требованиями вымогателей, оперативники вложили в наружный карман его брюк сверток с наркотиками, который затем был показательно изъят в присутствии понятых. Таким образом полицейские решили подтвердить, что мужчина занимается сбытом запрещенных веществ.

Потерпевшему предложили выкупить свою свободу за миллион рублей, но позже эту сумму снизили до 500 тысяч и отпустили задержанного из отдела. После этого потерпевший позвонил родственникам и попросил о помощи. Родные перевели ему на карту 350 тысяч рублей, которые тот позже снял в банкомате и отдал вымогателям.

Получив деньги, полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 228 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, после того как мужчина был отпущен из отдела, он обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

После этого трое подозреваемых были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество с использованием служебного положения»), 286 («Превышение должностных полномочий»), 228 (Незаконный оборот наркотических средств) и 303 («Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности») УК РФ.