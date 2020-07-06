Российский наркопотребитель напал на полицейских с топором

В Новочеркасске Ростовской области местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков, напал на полицейских с топором. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ходе обысков в рамках расследования уголовного дела о распространении наркотиков. 31-летний местный житель, к которому пришли сотрудники правоохранительных органов, напал на них с топором и лопатой. Оба полицейских получили травмы, им пришлось открыть огонь. Подозреваемый был ранен в голень. Ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati. Полицейские остановили Mercedes-Benz GL500, но водитель и пассажир отказались предъявлять им документы. Тогда силовики попытались сопроводить мужчин к служебному автомобилю, но те набросились на них и избили. Водитель Mercedes успел запрыгнуть в подъехавший автомобиль марки Maserati, а его товарища полицейские сумели задержать. Им оказался 22-летний житель Дагестана.

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