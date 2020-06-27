Водитель автобуса принял наркотики и спровоцировал смертельное ДТП

Варшавский суд арестовал на три месяца водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП под влиянием наркотиков. Автобус упал с моста, в результате аварии погиб один человек, сообщает RMF24.

Арестованному предъявили обвинение. Следователям удалось установить, что мужчина употреблял амфетамин во время работы — в его кабине нашли мешочек с наркотиком. Кроме того, в крови водителя была обнаружена высокая концентрация амфетамина.

Сам задержанный признался, что употреблял наркотическое вещество, поскольку чувствовал себя плохо. Он также рассказал, что не помнит момент ДТП. Нарушителю грозит заключение сроком до 12 лет.

В апреле водитель спортивного автомобиля Dodge Viper устроил ДТП в Сочи, врезавшись в дерево. Свидетели происшествия рассказали, что водитель иномарки двигался на высокой скорости, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. По их словам, «от удара машина разлетелась на части».

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