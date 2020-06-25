Суперкар за 20 миллионов рублей устроил ДТП в российском городе и попал на видео

Авария с участием спортивного автомобиля британской марки McLaren, которая произошла в Санкт-Петербурге на проспекте Добролюбова, попала на видео дорожных камер. Ролик опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На размещенных кадрах водитель черного суперкара пересекает перекресток, не уступив при этом проезжающей по главной дороге машине Hyundai. Владелец последней не успел затормозить и въехал в правый бок поворачивающему автомобилю.

По информации издания, стоимость суперкара марки McLaren модели 570S составляет около 20 миллионов рублей. Также отмечается, что машина не продается в России.

В апреле водитель спортивного автомобиля Dodge Viper устроил ДТП в Сочи, врезавшись в дерево. Свидетели происшествия рассказали, что водитель иномарки двигался на высокой скорости, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. По их словам, «от удара машина разлетелась на части».

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